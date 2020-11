Scoppia un incendio in garage, 6 case inagibili: tutte le famiglie evacuate dal palazzo

Incendio in un palazzo di Trecastelli. Il fumo nero e denso mette in fuga le famiglie di 6 appartamenti e adesso c’è un intera palazzina inagibile. E’ quanto accaduto circa 2 ore fa nel centro di Ripe dove è esploso un incendio dopo il corto circuito innescato da un fornello a gas attivato nell’area dei garage. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che, nel frattempo hanno spento l’incendio, insieme ai carabinieri, guidati dalla comandante Francesca Romana Ruberto.

Alla fine della conta, per fortuna non ci sono stati né feriti né intossicati. Però il palazzo è off limits e ognuno dovrà trovare un luogo alternativo dove trascorrere la notte. Sono stati evacuati anche 3 appartamenti del palazzo adiacente dove però non ci sono stati danni, per cui le famiglie potranno già rientrare nelle prossime ore. In tutto sono state allontante 13 persone.