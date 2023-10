Incendio al pronto soccorso, denunciata la paziente che ha dato fuoco alla barella

ANCONA – Non la passerà liscia la paziente che ieri sera ha dato fuoco ad una barella al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. La donna, una 43enne di origine ucraina, residente a Bologna, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato. Dopo l'incendio, avvenuto attorno alle 19, sono arrivati i carabinieri per presidiare l'ospedale e soprattutto la paziente che era stata portata in pronto soccorso da una ambulanza della Croce Gialla. La 43enne nel pomeriggio aveva alzato di molto il gomito e in centro, ad Ancona, infastidiva i passanti quando è stata chiamata la polizia locale. L'ucraina si era messa davanti alla vetrina di un negozio, vicino al teatro delle Muse, e la titolare dell'attività l'aveva pregata di allontanarsi. Un invito non accolto. I vigili urbani l'hanno trovata in stato confusionale e un agente è stato anche aggredito.

A supporto è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale ma la 43enne non si è placata. Per questo è stata chiamata una ambulanza per portarla in ospedale per le cure. Anche il trasporto nel mezzo sanitario non è stato agevole perché la paziente era agitata e è dovuto intervenire un medico del 118 per somministrarle un calmante. Arrivata in ospedale è stata lasciata in attesa su una barella, quella che ha incendiato con un accendino. Le fiamme sono state spente quasi subito dagli infermieri ma è stato necessario far evacuare la sala d'attesa del pronto soccorso per almeno un'ora.