Dà fuoco ad una barella, incendio al pronto soccorso: evacuata la sala di attesa

ANCONA – Un incendio ha interessato questo pomeriggio il pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Attorno alle 19 una donna, ubriaca, portata nella struttura dalle forze dell'ordine, per le cure, ha dato fuoco ad una barella innescando le fiamme. Tempestivo l'intervento dei sanitari presenti che hanno spento il fuoco con un estintore e fatto allontanare gli utenti presenti. Evacuata la sala di attesa che è stata invasa dal fumo. Non ci sono feriti.

(Servizio in aggiornamento)