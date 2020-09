Scuola, cibo e attività all’aperto: le indicazioni del sindaco dopo l’incendio

Dopo la riunione pomeridiana del Coc, convocata per fare il punto sull'incendio al porto, il sindaco Valeria Mancinelli ha diramato una comunicazione sulle misure precauzionali adottate dal Comune, ma anche una serie di raccomandazioni per tutti i cittadini: «Nel corso della giornata abbiamo riscontrato un netto miglioramento della qualità dell'aria rispetto alla mattinata. La probabilità di rischi per la popolazione è molto bassa- scrive il sindaco sulla propria pagina Facebook- avremo domani altri risultati delle analisi».

Le misure

Il sindaco ha elencato quindi le misure adottate per domani: «Scuole, nidi, università, centri semi-residenziali, impianti sportivi all’aperto e parchi nella giornata di domani resteranno chiusi. Da domani eseguiremo una pulizia straordinaria delle strade in una perimetrazione che Arpam fornirà».

Le raccomandazioni

«Raccomandiamo ai cittadini di pulire le superfici esterne (davanzali, balconi, ecc..) solo con acqua – conclude il sindaco- di evitare il consumo di vegetali a foglia larga provenienti dal territorio di Ancona per una settinana e, solo in via prudenziale, evitare attività fisica all'aperto».