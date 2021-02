Altro incendio al porto di Ancona, fiamme alte e capannoni distrutti

ANCONA - Un vasto incendio si è sviluppato nella serata di oggi a Marina Dorica, al porto turistico di Ancona. Da una prima ricostruzione sembra che a prendere fuoco siano stati alcuni capanni, dei bagni e degli spogliatoi. All'interno ci sarebbero stati degli impianti di ricarica per le macchine elettriche. Sul posto i mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E' il secondo grande incendio in pochi mesi dopo quello che ha devastato l'area dell'ex Tubimar. Per fortuna, secondo quanto affermano le autorità presenti sul posto, non ci sono feriti.

Incendio a Marina Dorica - l'arrivo dei soccorsi | VIDEO

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO