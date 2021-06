Le fiamme, poi l'esplosione nel silos: paura in un'azienda di legno

I pompieri sono al lavoro per abbassare il calore all'interno del silos e per monitorare le temperature. Ecco cosa sta succedendo

POLVERIGI - Un incendio si è propagato questa mattina all'interno di un silos di una ditta di lavorazione del legno. Le fiamme hanno poi provocato un'esplosione e per contenere il rogo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri sono al lavoro per abbassare il calore all'interno del silos e per monitorare le temperature. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.