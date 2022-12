Incendio nel bivacco in piazza del Senato, paura per i senzatetto in pieno centro storico

ANCONA - Incendio in un riparo improvvisato a piazza del Senato, in pieno centro storico. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio per spegnere le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento. Non si esclude che le fiamme si siano sviluppate da un fuoco acceso dai senzatetto per scaldarsi. L'area è stata messa in sicurezza, fortunatamente non risultano coinvolte persone.