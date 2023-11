Principio d'incendio in un peschereccio, paura al Trave: a bordo ci sono 5 membri dell'equipaggio

Nella mattinata di oggi la Capitaneria di Porto di Ancona è stata impegnata in una delicata attività di soccorso a favore di un motopeschereccio a circa 4 miglia nautiche dalla località “Trave” di Ancona. L’attivazione della macchina dei soccorsi è avvenuta a seguito di una chiamata via radio dello stesso peschereccio alla Sala Operativa del Centro di coordinamento marittimo dei soccorsi di Ancona, riferendo la presenza di un principio di incendio al locale macchine.

Sin da subito l’operazione di salvataggio è stata coordinata dagli uomini della Guardia Costiera che hanno inviato la motovedetta CP310 insieme a due unità navali dei vigili del fuoco con a bordo un proprio nucleo sommozzatori. Per fortuna nessuno dei cinque membri dell’equipaggio sono rimasti feriti e sono stati portati sani e salvi a terra. Il motopeschereccio è stato ricondotto presso il porto di Ancona durante le prime ore pomeridiane. Sono in corso le previste indagini per accertare le cause dell’evento.