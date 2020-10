Incendio divampa in un palazzo, 6 persone in ospedale: anziano in condizioni gravissime

Incendio in una palazzina questa mattina. Ci sono diversi feriti, tra cui un anziano in condizioni gravissime. Il fatto è successo a Fabriano intorno alle 12, in via Serralogggia. Ci sono 6 persone rimaste coinvolte, di cui 5 sono state trasportate al Pronto Soccorso di Fabriano. Ma per la sesta, un uomo di 85 anni, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, la cui equipe medica lo ha intubato e portato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e le forze di polizia per capire che cosa sia successo. Stando ad una prima ricostruzione, le fiamme sono divampate da una stufetta elettrica malfunzionante. La scintilla avrebbe prima bruciato una coperta e poi il divano dove si trovava l’85enne. Ora però a preoccupare è l’anziano, che è all’ospedale dorico in gravissime condizioni.