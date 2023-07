Fumo nella notte, a fuoco il Palaveneto

ANCONA - Hanno visto uscire fumo e si sono allarmati così hanno chiamato subito i vigili del fuoco. Incendio al Palaveneto questa notte. Le fiamme sono partite dagli scantinati. Bruciata carta e materiale di risulta. La struttura, che si trova in via Veneto, davanti ad una scuola, è chiusa da anni ed è oggetto di un progetto di restyling che ancora non decolla. C’è il sospetto che dentro ci fossero dei senza fissa dimora. Sul posto è arrivata la polizia. I pompieri hanno lavorato fino alle 5 per spegnere il focolaio e controllare che non ci fossero altri pericoli di incendio. Sulle cause gli accertamenti sono in corso. La struttura era stata già interessata da un incendio, in passato, aveva preso fuoco una baracca all'esterno.