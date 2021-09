Vede il fumo uscire dal cofano, poi le fiamme invadono l'abitacolo

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nel Comune di Ostra in via Aldo Moro, per l'incendio di un furgone alimentato a gasolio. Il conducente mentre era alla guida del mezzo ha visto del fumo fuoriuscire dal cofano e ha accostato a lato strada. La squadra dei pompieri sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persona coinvolte.