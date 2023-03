L'INCENDIO DIVORA LA FABBRICA NELLA ZONA INDUSTRIALE

OSIMO - Incendio in una ditta nella zona industriale di San Biagio. Le fiamme, divampate intorno alle 11 per cause ancora in corso di accertaemento, si stanno espandendo all'interno di un capannone della Fork Lift Service. Diverse le squadre di vigili del fuoco arrivate sul posto per domare il rogo: oltre a quelle di Osimo, sono presenti anche quelle di Ancona e Jesi. Al momento non sembrano coinvolte persone.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO