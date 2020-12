Incendio in strada, auto divorata dalle fiamme: sul posto i vigili del fuoco

Si trovava parcheggiata lungo via Donizetti, ad Osimo, quando improvvisamente ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme. E' successo questa mattina poco dopo le 7. L'auto, una Volkswagen Polo, è andata praticamente distrutta, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto, per regolare la viabilità e per tutti i rilievi del caso, anche i carabinieri e la polizia locale. Lievi invece i disagi alla circolazione.