Incendio davanti l'ospedale, le fiamme avvolgono due auto in sosta: di un mezzo rimane solo la carcassa

ANCONA - Un mezzo distrutto ed un altro seriamente danneggiato. E' il bilancio dell'incendio di questa mattina, intorno le 11, nel parcheggio dell'ospedale regionale di Torrette. Le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, hanno avvolto un mezzo in sosta e si sono propagate verso un'altra auto parcheggiata davanti.

Sul posto la polizia ed i vigili del fuoco. Sono stati proprio quest'ultimi a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Per fortuna non sono stati registrati feriti.