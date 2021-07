Incendio sopra l'ex campo sportivo, capanno distrutto dalle fiamme

SERRA SAN QUIRICO - Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio (domenica) nei pressi dell'ex campo sportivo di via Sandro Pertini. Il rogo, di cui ancora non si conoscono le cause, ha interessato alcune sterpaglie per poi propagarsi verso un vicino capanno, che conteneva della legna ed è andato parzialmente distrutto. Per fortuna nella zona non c'erano persone e nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto due autobotti dei vigili del fuoco ed i carabinieri di Serra San Quirico per tutti i rilievi del caso. Le fiamme sono state spente poco dopo e la zona ora è in sicurezza.