Vasto incendio in un campo, fiamme alte distruggono ettari di terreno

I vigili del fuoco sono intervenuti a mezzogiorno circa per un incendio in un campo mietuto a Senigallia in Strada della Torre, nella frazione di Montignano. Sul posto le squadre dei pompieri di Senigallia, Arcevia ed il personale da Ancona sul posto con un’autobotte. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e sono proseguite per ore le operazioni di bonifica della parte bruciata che è di circa due ettari.