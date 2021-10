Principio d'incendio nella scuola, bambini evacuati: arrivano i pompieri

Principio d'incendio nel pomeriggio di oggi all'interno del complesso della materna e delle elementari di via Urbino, ad Ancona. Il fumo ha subito raggiunto l'esterno della struttura e per questo tutti i bambini sono stati evacuati e portati al Parco della Pace. Secondo quanto emerso a provocare il principio d'incendio sarebbe stata una lavastoviglie. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. La situazione è per fortuna sotto controllo, con i bambini che sono stai poi raggiunti dai genitori e riportati a casa. Stanno tutti bene.