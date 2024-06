Fiamme alte decine di metri e fumo visibile a chilometri, l'incendio divora il campo di grano

JESI - Un incendio si è sviluppato dal primo pomeriggio di oggi in un campo di grano in località Ponte Pio, non distante dallo stabilimento della Tre Valli Cooperlat. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Jesi ed i carabinieri. Una colonna di fumo si è subito alzata dalla zona ed è visibile anche a distanza di chilometri. Le fiamme per fortuna non avrebbero causato dei feriti.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO