Il fumo invade i locali, poi l'allarme: incendio nell'hamburgeria Pino's Little Italy

ANCONA - Avrebbe lasciato il forno acceso tutta la notte per cuocere un maialino arrosto. Sarebbe stato proprio questo a causare l'incendio che questa mattina ha coinvolto i locali dell'hamburgeria Pino's Little Italy, in via Calatafimi.

A dare l'allarme, poco prima delle 8, è stato l'edicolante accanto che ha visto del fumo uscire dall'ingresso principale. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e limitare i danni ai locali. Per fortuna in quel momento l'hamburgeria era chiusa e nessuno è rimasto ferito. I militari hanno subito escluso l'ipotesi del dolo. In corso comunque ulteriori accertamenti da parte dei vigili del fuoco.