Auto divorata dalle fiamme in galleria: traffico in tilt tra Fabriano e Perugia

FABRIANO - Auto in fiamme lungo la Perugia-Ancona. Le squadre dei vigili del fuoco di Gaifana e Fossato di Vico sono intervenute nella galleria tra Fossato di Vico e Gualdo Tadino, direzione Gualdo, per domare l'incendio che ha divorato una vettura ibrida. La galleria è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni. Non risultano feriti.

"In questo tipo di veicoli - spiegano i vigili del fuoco - le tensioni che alimentano il motore elettrico sono elevate, 400 volt, quindi l'intervento è stato effettuato seguendo tutte le procedure operative che riguardano le vetture elettriche. Le fiamme hanno interessato il vano motore e parte dell'abitacolo, la squadra intervenuta, tramite le indicazioni fornite dalla sala operativa sul posizionamento nell'abitacolo del connettore princincipale, è riuscita a scollegare l'alimentazione elettrica, ed estinguere il fuoco prima che arrivasse al pacco batterie, diversamente l'incendio sarebbe durato molto più a lungo e avrebbe richiesto molta acqua e mezzi".