Incendio in uno scantinato, paura in casa: sul posto i vigili del fuoco

OSTRA VETERE - Incendio nella notte in via Marulli, dove i vigili de fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un rogo che si era sviluppato in uno scantinato.

I pompieri sono intervenuti con due automezzi ed hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza il locale. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.