Tragedia in un appartamento, scoppia l'incendio: morti fratello e sorella

Un uomo e una donna hanno perso la vita nell'incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque piani a Macerata. Sono stati vigili del fuoco intervenuti sul posto a trovare i cadaveri delle due persone, fratello e sorella: nel rogo sono morti anche il cane e gatto che vivevano con loro.

Le cause che hanno scatenato l'incendio sono ancora da accertare, ma da una prima ricostruzione sembra che le fiamme siano partite dalla cucina. L'uomo sarebbe morto proprio in cucina mentre la sorella è stata trovata in camera da letto.

L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 7: sono stati i vicini di casa ad avvertire odore di fumo e a chiamare i vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme. L'appartamento è stato posto sotto sequestro: polizia e i vigili del fuoco stanno indagando per capire la causa dell'incendio.