Appartamento a fuoco lungo il corso, l'area è off limits: fumo visibile a centinaia di metri

ANCONA - Un incendio si è sviluppato all'ultimo piano di una palazzina di Corso Carlo Alberto. Il fumo è visibile per centinaia di metri e sta continuando ad uscire dallo stabile. Sul posto i carabinieri di Brecce Bianche, l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco. Nella struttura erano presenti due cani che sono stati rianimati. Non si conoscono ancora le loro condizioni. Da quanto sta emergendo in questi minuti nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta. Intanto la viabilità è in tilt con lunghe code che si sono subito formate nella zona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO