Fiamme in un appartamento, l'incendio partito da un caldaia. Paura per una ragazza

ANCONA - Fumo e fiamme questa mattina in un appartamento di via Pacinotti, a Collemarino. L'incendio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato dal malfunzionamento della caldaia. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona ed i vigili del fuoco. Una ragazza di 32 anni è rimasta lieviemente intossicata. E' stata curata sul posto ed ha rifiutato il trasporto in ospedale. Da valutare i danni alla struttura.