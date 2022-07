Incendio in un campo, sterpaglie a fuoco. Baracche distrutte dalle fiamme e casolare a rischio

Incendio nel pomeriggio di oggi, intorno le 5, a Coldellanoce, frazione di Sassoferrato. Le fiamme hanno interessato prima della sterpaglia e poi hanno raggiunto alcune baracche dei contadini. Il rogo ha distrutto le strutture e si è diretto verso un casolare. Per fortuna sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati da Fabriano, Arcevia e Jesi, che hanno spento l'incendio e bonificato l'area. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Attualmente la situazione è sottocontrollo. Da chiarire le cause.