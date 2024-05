Incendio nella serata di ierii, alle ore 23:30 circa, a Castelfidardo in via Cardona. Il rogo ha interessato il terzo piano di un edificio.

La squadra dei pompieri di Osimo ha utilizzato una scala per entrare immediatamente nella camera da letto in cui si erano rifugiati i due anziani e un vicino che era entrato per prestare soccorso. Vista la gravità della situazione, i vigili del fuoco hanno utilizzato una piattaforma aerea privata presente nelle vicinanze per evacuare le tre persone. I due anziani sono stai affidati alle cure del personale sanitario per il successivo trasporto all’ospedale regionale di Torrette. Nel frattempo si è provveduto all'estinzione dell'incendio anche con la squadra di Ancona intervenuta in supporto con con autobotte e autoscala. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno interessato la cucina il bagno e parte di un corridoio. L'appartamento è stato dichiarato non fruibile. Sul posto anche i carabinieri.