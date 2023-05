Incendio in un laboratorio, tipografo investito dalle fiamme: è in gravi condizioni

CASTELFIDARDO - Stava lavorando all'interno del laboratorio di tipografia quando un bidone ha preso fuoco ed è stato investito dalle fiamme. Lui, un uomo di 42 anni, ha riportato gravi ustioni ed ora si trova ricoverato presso l'ospedale regionale di Torrette. E' successo oggi pomeriggio.

A dare l'allarme è stata la moglie che si trovava con lui all'interno del laboratorio. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco di Osimo, Asl e l'eliambulanza. L'imprenditore è rimasto sempre cosciente nonostante le ustioni su viso e corpo. Gli operatori del 118 lo hanno caricato nell'eliambulanza per il successivo trasporto al nosocomio di Torrette. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

