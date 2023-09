Tir divorato dalle fiamme, paura in autostrada: del mezzo non rimane più nulla

SENIGALLIA - Incendio nella notte lungo l'autostrada A14, nel tratto tra i caselli di Marotta e Senigallia, in corsia sud. A prendere fuoco un mezzo pesante che si trovava in sosta in un'area di servizio. I vigili del fuoco di Senigallia, in collaborazione con i colleghi di Fano, sono intervenuti con quattro autobotti ed ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio. Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte ma il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto anche la Polizia autostradale.