L'auto prende fuoco mentre viaggia in autostrada, automobilista esce in tempo ed evita il peggio

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13.00 circa, lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Loreto e Civitanova Marche, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura. I pompieri di Ancona hanno utilizzato un’autobotte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Autostradale