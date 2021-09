Pauroso incendio in autostrada, le fiamme distruggono un autoarticolato

Sul posto i vigili del fuoco di Senigallia che, in collaborazione con i colleghi della Centrale di Ancona, sono intervenuti con tre autobotti per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il rimorchio

Incendio nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Senigallia e Montemarciano in direzione sud, che ha coinvolto il rimorchio di un autoarticolato che trasportava tessuti.

Sul posto i vigili del fuoco di Senigallia che, in collaborazione con i colleghi della Centrale di Ancona, sono intervenuti con tre autobotti per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il rimorchio. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Autostradale. Per fortuna non sono stati segnalati feriti.