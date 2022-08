Incendio al distributore, auto inghiottita dalle fiamme a pochi metri dalle pompe di benzina

ANCONA - Incendio nella tarda serata di oggi (lunedì) lungo l'autostrada A14, nell'area di servizio tra Porto Recanati ed Ancona Sud. Un'auto alimentata a gasolio è stata completamente distrutta dalle fiame. Sul posto i vigili del fuoco di Osimo intervenuti con un'autobotte. I pompieri hanno provveduto a spostare il mezzo lontano dal distributore di benzina e gasolio e poi hanno messo in sicurezza l'intera area. Per fortuna nessun automobilista è rimasto coinvolto. Intervenuta anche la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.