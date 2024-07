L'auto va a fuoco, le fiamme incendiano il campo vicino alla strada. Un ettaro di terreno bruciato

MONTEMARCIANO - Incendio oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in località Cassiano. Un'auto è andata a fuoco con le fiamme che hanno interessato il campo di grano vicino alla strada. Sul posto si è subito sviluppato un incendio che ha distrutto un ettaro di terreno. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Jesi ed Ancona, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area. Per fortuna non sono stati registrati feriti.