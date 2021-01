L'auto va a fuoco ed incendia un altro veicolo: fiamme in strada

LORETO - Incendio nel pomeriggio di oggi in via Asdrubali, dove due auto sono andate a fuoco. Il rogo ha prima coinvolto un veicolo con le fiamme che si sono propagate a tal punto da arrivare al mezzo davanti, danneggiato nella parte posteriore. Sul posto i vigili del fuoco di Loreto che, intervenuti con un'autobotte ed un mezzo 4x4, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Per fortuna nessun automobilista è rimasto coinvolto. Presenti anche carabinieri e vigili urbani.