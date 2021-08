Incendio in un'officina meccanica, il fumo invade i locali: arrivano i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri a San Germano, nei pressi di Tavullia, per un incendio in un’officina meccanica all’interno di un capannone. La squadra dei pompieri sul posto ha spento le fiamme, fatto evacuare il fumo all’interno del locale con un moto ventilatore e messo la zona in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.