Quasi 1200 metri quadri di terreno andati a fuoco, maxi incendio vicino Villa Salvati

Un maxi incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi a Monte Roberto, nei pressi di Villa Salvati nella frazione di Pianello Vallesina. L'area interessata, circa 1200 metri quadrati, era occupata principalmente da sterpaglie, alberi e del materiale cantieristico. Per fortuna l'incendio non ha coinvolto abitazioni ed altre strutture e non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato alcune ore per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Poi tutto è tornato alla normalità.