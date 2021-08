Incendio nei campi, il fuoco si sposta e la cenere è in città: «Tenete le finestre chiuse»

Un incendio di grosse dimensioni è divampato nei campi tra Montecappone e Montesecco. In fumo diversi ettari di campagna. Vigili del fuoco al lavoro con i reparti di Jesi e di Ancona e con i carabinieri forestali. Il comune di Jesi ha attivato il centro operativo comunale d'intesa con la protezione civile regionale. Il fumo è ben visibile anche da Jesi, dove è arrivata anche la cenere spinta dal vento.

AGGIORNAMENTO 13,30

I Vigili del fuoco stanno intervenendo in via di Colle Onorato a Jesi per un incendio di sterpi e vegetazione che si è sviluppato nella tarda mattinata. Sul posto ci sono al momento quattro squadre dei Vigili del fuoco e il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento). Sono stati attivati anche un Canadair, un elicottero VF e l’elicottero AIB regionale. Intervento in corso.

AGGIORNAMENTO 13,54

L'incendio si sta spostando verso l'Acquasanta. Polizia locale impegnata a verificare che non vi siano abitazioni coinvolte. Operativi vigili del fuoco e protezione civile. Il Comune di Jesi invita su Facebook i cittadini a tenere chiuse le finestre.

AGGIORNAMENTO 14,47

Nebbia e cenere in notevole quantià segnalate specialmente nella zona del Palasport di Jesi

AGGIORNAMENTO 14,58

Sul posto attualmente stanno intervenendo 35 Vigili del fuoco, comprese le 2 squadre AIB di Ancona in convenzione con la Regione Marche. È stato attivato il PCA (Posto di Comando Avanzato) VVF per la gestione dell'intervento. Operativi il Canadair e l'elicottero AIB regionale che stanno effettuando numerosi lanci di acqua per supportare il personale VVF al lavoro.

AGGIORNAMENTO 15,15

Fiamme concentrate nel fossato tra Tabano e Montesecco. Continuano le operazioni di spegnimento per via aerea. Sindaco e comandante della Polizia locale sul posto insieme a vigili del fuoco e protezione civile, si attende un ulteriore elicottero.

(Servizio in aggiornamento)