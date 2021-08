Fiamme vicino al cimitero: è allarme rogo anche il giorno di Ferragosto

A Mergo il Ferragosto diventa di fuoco. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per un incendio che ha coinvolto boscaglia sterpaglia ed un campo di noci per un totale di circa due ettari. Il rogo si è sviluppato nelle vicinanze del cimitero cittadino.

Sul posto per le operazioni di spegnimento e bonifica tre squadre dei vigili del fuoco di Jesi, Senigallia e Arcevia, il Dos (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) arrivato da Ancona e i volontari della Protezione Civile. L’incendio è stato domato ma per tutta la notte la zona è stata sorvegliata dagli operatori per evitare che si potessero presentare pericolosi ritorni di fiamma.