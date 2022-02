A fuoco materiale edile a Falconara ieri sera. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 22 circa in via Marsala per l’incendio di materiale edile presso un cantiere di una palazzina in ristrutturazione.

La squadra dei vigili sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.