Auto in sosta divorata dalle fiamme, prende fuoco anche l'albero accanto

OSTRA - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.30 circa a Ostra (AN) in via Giovanni Pascoli a causa di un incendio di un’autovettura. Il mezzo che era in sosta su un lato della carreggiata ha preso fuoco, coinvolgendo anche un’albero che era li vicino. La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ha spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ai giardini adiacenti alla strada. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri di zona e la polizia locale.