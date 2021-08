A fuoco un capannone, le fiamme distruggono la struttura

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.00 circa a Loreto per un incendio all’interno di un capannone in via Barca. Sul posto 2 squadre dei pompieri, provenienti da Osimo e Ancona, che hanno spento le fiamme utilizzando la schiuma antincendio, monitorato le temperature raggiunte dall’incendio con una termocamera e messo la zona in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.