Incendio nella notte in una casa, fiamme dal tetto: intervengono i vigili del fuoco

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, intorno le 2, a Jesi in via Spina per l'incendio nel sottotetto di un'abitazione. Coinvolto dalle fiamme anche una piccola porzione del tetto in legno. Sul posto 2 squadre dei pompieri, provenienti da Jesi e Ancona con autoscala in supporto, che hanno spento l'incendio e monitorato le temperature con la termocamera. Non si segnalano persone coinvolte.