In fiamme alberi e piante: coinvolti 2mila metri quadrati di macchia mediterranea

Incendio a Jesi, in via Mazzangrugno. Le fiamme sono arrivate alla vegetazione intaccando duemila metri quadrati di macchia mediterranea e distruggendo alberi e arbusti.

La squadra di Jesi in collaborazione con la squadra boschiva del comando dei vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti con tre autobotti e due mezzi 4x4. In questi minuti sono al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Al momento non si segnalano danni a persone. Sul posto anche i Carabinieri forestali di Jesi.