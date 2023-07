Incendio in un hotel, struttura evacuata: c’è un intossicato

MONSANO - L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato poco prima dell’una. Incendio in un hotel dove all’interno di una stanza, occupata da clienti, hanno preso fuoco dei materassi. Il personale della struttura si è attivato con i presidi di sicurezza autonomi e ha cercato di spegnere le fiamme con gli estintori. All’arrivo dei pompieri l’incendio era spento ma i vigili del fuoco hanno proseguito l’opera di spegnimento per scongiurare focolai. C’era molto fumo e l’immobile è stato fatto evacuare momentaneamente. Alle 5 sono potuti rientrare tutti. L’hotel non aveva danni strutturali e il fumo si era diramato. Una persona, cliente della stanza dove si sono sviluppate le fiamme, è stata portata in pronto soccorso per un principio di intossicazione. Sono in corso accertamenti per capire il motivo delle fiamme. Si ipotizza una sigaretta rimasta accesa ma le verifiche sono in corso.