Dà fuoco all'auto, le fiamme avvolgono l'ingresso del Globo: poi la fuga e l'arresto

JESI - E' stato arrestato il probabile responsabile dell'incendio avvenuto ieri sera (giovedì) davanti la filiale Globo di viale Don Minzoni. L'uomo, un 25enne jesino, avrebbe dato fuoco ad un'auto parcheggiata proprio davanti le vetrate del centro commerciale, provocando ingenti danni alla struttura. Le fiamme hanno causato la rottura di alcuni parti del solaio e l'annerimento della vetrata principale.

Il 25enne, dopo una breve fuga, è stato raggiunto in una via nei pressi della stazione ferroviaria. Per lui sono scattate le manette.