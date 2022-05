Auto a fuoco nella notte, l’incendio devasta il Globo

JESI - Auto a fuoco davanti al Globo. Le fiamme divampate poco fa dalla vettura hanno devastato una parte del centro commerciale. Sul posto i vigili del fuoco, al lavoro per domare l'incendio.

Cause in corso di accertamento, ma non si esclude l'ipotesi dolosa. Secondo una prima ricostruzione, infatti, sembra che una persona sia stata vista allontanarsi dopo aver appiccato il fuoco all'auto.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO