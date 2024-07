Le fiamme avvolgono un furgone lungo la strada e si propagano nella vegetazione, l'arrivo dei vigili del fuoco evita il peggio

FILOTTRANO – La fiamme si sono sprigionate durante la marcia, con la persona alla guida che ha fermato il mezzo ed è stato in grado di scendere velocemente senza riportare danni. I vigili del fuoco sono quindi intervenuti per domare il rogo propagatosi verso le 15, che ha avvolto un furgone in via Cornacchia, a Filottrano. La squadra dei pompieri di Osimo è riuscita a spegnere il fuoco, che ha coinvolto leggermente anche la vegetazione a bordo strada, per poi mettere in sicurezza l'area dell'intervento.