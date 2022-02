Incendia l’appartamento della sorella per ripicca dopo il litigio: arrestata

ANCONA - Incendia l’appartamento della sorella, una ripicca dopo il litigio. La donna, extracomunitaria di 30 anni, è stata trovata e arrestata dalla polizia ad Ancona. Gli agenti della sezione Criminialità organizzata l’hanno rintracciata ieri pomeriggio e hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo.

I fatti contestati risalgono a novembre dell’anno scorso in Germania. Dopo un litigio, secondo le ricostruzioni, la donna incendiò l’appartamento della sorella in un condominio con sei abitazioni. Ora si trova nel carcere di Villa Fastiggi in attesa della convalida dell’estradizione.