Auto in fiamme nella notte, coinvolti altri due mezzi: arrivano i pompieri

FALCONARA - Incendio questa notte, intorno le 2.40, in via Calatafimi, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un incendio. Il rogo si è sviluppato da un'auto in sosta co le fiamme che si sono velocemente propagate su due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. I mezzi sono andati completamente distrutti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Ancona per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona.

Danneggiate anche tre persiane del condominio adiacente all'incendio. Sul posto anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.