Incendio nel piazzale, servono 4 autobotti dei vigili del fuoco: mattinata di paura in fabbrica

JESI - Prende fuoco materiale vario accatastato nel piazzale di una fabbrica, mattinata di paura a Jesi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 09.30 in via Novello. La squadra di Jesi, intervenuta con quattro autobotti, ha spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale e i carabinieri.