Ex Shalimar, giallo sul rogo: non si esclude l'incendio doloso

SENIGALLIA - Rogo all’ex Shalimar, non si esclude la pista dolosa. In attesa della relazione dei vigili del Fuoco, la Procura non scarta nessuna pista. Tra quelle seguite c’è anche quella della mano umana dietro all’incendio che ha distrutto dell’ex discoteca senigalliese, chiusa nel 2008 e finita all’asta.

Il giallo

Secondo i primi accertamenti, le fiamme sono divampate dall’interno. Lontana però l’ipotesi di un corto circuito così come quella di un rogo accidentale dovuto alla presenza di senzatetto. I vigili del fuoco infatti non hanno trovato segni di presenza all’interno dei locali e tutti gli impianti elettrici risultavano disattivati. Non sono stati trovati però neppure inneschi di alcun tipo, ed è qui che nasce il “giallo”. L’area è ora sotto sequestro, previsti altri sopralluoghi da parte dei tecnici.

Il rogo

L'allarme è scattato intorno alle 16, quando da via Berardinelli alcune persone hanno notato la densa colonna di fumo nero e poi le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Senigallia, ma anche quelli da Arcevia e dal comando provinciale di Ancona, con sei mezzi per domare il violento rogo. Sono arrivati anche la polizia, i carabinieri e la polizia locale. Per fortuna non si sono registrati feriti né intossicati, anche se ci sono stati disagi per i pochi residenti della zona collinare a causa del fumo. L'incendio, poi domato, ha causato ingenti danni ai locali di quella che fino a una decina di anni fa fu un'importante discoteca rinomata in tutta Italia e attiva fin dagli anni '60 grazie ai suoi 3.670 metri quadri di superficie, con tanto di piscina e piste da ballo all'aperto e vista sul mare. Lo Shalimar Club, chiuso da tempo, era poi finito all'asta più volte, ma sempre senza acquirenti, scendendo dagli oltre 5 milioni del prezzo iniziale a circa un milione di euro del prossimo procedimento che si sarebbe dovuto tenere a marzo 2022. Sono in corso le indagini per capire la natura del rogo.